Число посетивших Египет россиян за год выросло на 54%

Рост числа россиян, посетивших Египет, отмечен в 2018 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на данные египетского министерства туризма.
В минувшем году курорты страны посетили 145 тысяч жителей РФ, что на 54% больше показателей 2017-го, когда в Египет приехали 94 тысячи россиян.
Поскольку Египет засекретил статистику по въездному туризму, сведений о доле российского турпотока в общем иностранном потоке нет. Также не раскрывается общее количество зарубежных гостей, отдохнувших в африканской стране.
Любопытно, что данные погранслужбы ФСБ РФ отличаются от египетских. В ведомстве утверждают, что в 2018-м в Египет выехали 16 795 граждан РФ, что в 5,2 раза превышает количество туристов 2017 года. Причину такого расхождения объяснили в АТОР.
"Погранслужба ФСБ учитывает только пункт назначения, указанный в посадочном талоне, а значит, все туристы, летевшие в Египет с пересадками, в нее попросту не попали. По существу, в официальной статистике РФ учтены только те россияне, которые летели из Москвы в Каир", – сказано в сообщении.
В настоящее время прямые рейсы из России в Египет ограничиваются направлением Москва – Каир. Запрет на авиасообщение между странами ввели после крушения российского самолета над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Жертвами катастрофы стали более 200 человек.
За прошедшие годы власти Египта предприняли ряд мер для восстановления прежнего уровня турпотока. В октябре 2018-го главы двух государств договорились восстановить авиасообщение.
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