Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:27

Число посетивших Египет россиян за год выросло на 54%

туризм

08:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI

Рост числа россиян, посетивших Египет, отмечен в 2018 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на данные египетского министерства туризма.

В минувшем году курорты страны посетили 145 тысяч жителей РФ, что на 54% больше показателей 2017-го, когда в Египет приехали 94 тысячи россиян.

Поскольку Египет засекретил статистику по въездному туризму, сведений о доле российского турпотока в общем иностранном потоке нет. Также не раскрывается общее количество зарубежных гостей, отдохнувших в африканской стране.

Любопытно, что данные погранслужбы ФСБ РФ отличаются от египетских. В ведомстве утверждают, что в 2018-м в Египет выехали 16 795 граждан РФ, что в 5,2 раза превышает количество туристов 2017 года. Причину такого расхождения объяснили в АТОР.

"Погранслужба ФСБ учитывает только пункт назначения, указанный в посадочном талоне, а значит, все туристы, летевшие в Египет с пересадками, в нее попросту не попали. По существу, в официальной статистике РФ учтены только те россияне, которые летели из Москвы в Каир", – сказано в сообщении.

В настоящее время прямые рейсы из России в Египет ограничиваются направлением Москва – Каир. Запрет на авиасообщение между странами ввели после крушения российского самолета над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Жертвами катастрофы стали более 200 человек.

За прошедшие годы власти Египта предприняли ряд мер для восстановления прежнего уровня турпотока. В октябре 2018-го главы двух государств договорились восстановить авиасообщение.

туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика