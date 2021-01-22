Мать Манукяна ответила Бузовой после ее исповеди об "избиении"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певица Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном и начала обвинять бывшего молодого человека в домашнем насилии. На претензии артистки ответила Анна Манукян, мать Давида, сообщает News.ru.

Поклонники Ольги обвинили блогера в том, что он поднимал руку на исполнительницу. Мама Давы считает, что все это выдумка.

В частности, женщина напомнила рассказы о жизни экс-супруга Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова. "И Тарасов бил, и сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит", – следовало из комментария Анны.

Также мать Давида прокомментировала происходящее в семье и закрыла комментарии. "Спасибо всем, кто знает нас и поддерживает в эту минуту", – заключила она.

Ранее Бузова попросила своих поклонников о поддержке, так как в последнее время у нее случилось много неприятностей.