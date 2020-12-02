СМИ сообщили, что Бузова сломала ребра

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Певица Ольга Бузова сломала два ребра на тренировке шоу "Ледниковый период", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Это стало известно после рентгена, который певице сделали в одном из медцентров. После обследования ей запретили физические нагрузки, в том числе выступления на льду.

До этого СМИ сообщили, что травму Бузова получила во время тренировки проката, где она должна предстать в образе Малефисенты.

Ранее автор песен Ольги Бузовой Паша Климат рассказал, что хиты артистке обходятся в тысячи долларов.