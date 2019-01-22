Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту проживания

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Россияне смогут вставать на воинский учет по месту фактического проживания, а не по прописке. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

При визите в военкомат граждане должны иметь справку с места учебы или места работы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за неявку призывников. Отмечается, что штрафы до 3 тысяч рублей будут также установлены для должностных лиц, ответственных за военно-учетную работу. А призывникам придется платить больше за неявку в установленный срок в военный комиссариат для постановки или снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета, а также за уклонение от медицинского освидетельствования.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что в России вводят электронный военный билет. В него внесут основные паспортные данные, сведения об образовании, месте работы и категорию годности к военной службе. Персональную карту смогут получить все желающие. Военные билеты старого образца также действительны.

Также изменения в закон "О воинской обязанности и военной службы" предложило внести Минобороны. Ведомство планирует разделить новобранцев на две категории: без званий и пребывающие в запасе, и имеющие воинские звания, не числящиеся в запасе.