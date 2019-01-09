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14:29

В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за неявку призывников

власть

14:29

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за неявку призывников. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за правонарушения в области воинского учета, именно в статье 21.1 – 21.4 установить размер штрафа в диапазоне от 1 тысячи до 3 тысяч рублей в статье 21.5 – 21.7 установить размер штрафа в диапазоне от 500 рублей до 3 тысяч рублей", – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что штрафы до 3 тысяч рублей будут установлены для должностных лиц, ответственных за военно-учетную работу. А призывникам придется платить больше за неявку в установленный срок в военный комиссариат для постановки или снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета, а также за уклонение от медицинского освидетельствования.

В ноябре 2018 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе". Поправки подразумевают добровольное получение электронной карты для военнослужащих. Цель карты – обеспечить переход на электронный учет. В новой карте будет информация о месте работы, годности к военной службе, состоянии здоровья, спортивном разряде и другие сведения.

Ранее депутаты Госдумы также приняли закон об обязательном прохождении психологического отбора для призывников. Подобный отбор поможет качественно скомплектовать воинские должности на основе профессиональных социально-психологических качеств граждан.

власть

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