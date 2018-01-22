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Общество

22 января, 16:08

Директора РАМТ Cофью Апфельбаум оставили под домашним арестом

общество суды культуры

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Мосгорсуд оставил под домашним арестом директора РАМТ Апфельбаум. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решение Басманного суда судья оставил без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Мера пресечения будет действовать до 19 апреля 2018 года.

По данным следствия, Апфельбаум, будучи сотрудником министерства культуры, вступила в сговор с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым и участвовала в хищении 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". Директор РАМТ не признала вину, но согласилась, что халатно относилась бюджетным деньгам.

В 2011 году Серебренников создал проект "Платформа", на который Минкультуры выделило более 214 миллионов. Для его реализации Серебренников создал "Седьмую студию". Следствие полагает, что фигуранты дела завышали число и стоимость проводимых мероприятий и присвоили себе часть денег.

В деле также фигурируют бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова.

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