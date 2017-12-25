Суд оставил под домашним арестом директора РАМТ Софью Апфельбаум

25 декабря, 14:38
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум продлили домашний арест по делу о хищении средств на реализацию проекта "Платформа".
Мера пресечения будет действовать до 19 апреля 2018 года. Таким образом, Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия. Следователь просил о продлении ареста, поскольку на свободе обвиняемая может скрыться от суда и воспрепятствовать ходу дела.
Срок домашнего ареста истекает 26 декабря. Но завершить предварительное следствие к этому времени невозможно, так как нужно получить результаты судебно-финансовой экспертизы. Следователь полагает, что для отмены или изменения меры пресечения Апфельбаум нет, потому что ее обвиняют в совершении тяжкого преступления в сфере экономики.
Адвокат обвиняемой завила, что следствие ведется предвзято, а дело "шито белыми нитками". Она просила отпустить Апфельбаум под залог в миллион рублей.
"Вся творческая Москва знает мою подзащитную. Она порядочный, дисциплинированный, умный, грамотный человек", – цитирует Агентство "Москва" адвоката Ирину Поверинову. По ее словам, Апфельбаум не имеет отношения к "Седьмой студии" и помогает следствию выяснить истину.
Сама обвиняемая заявила, что ее обвиняют в страшных деяниях, которых она не совершала. Апфельбаум подчеркнула, что выполняла работу по регламенту.
27 октября Басманный суд отправил директора РАМТ Софью Апфельбаум под домашний арест до 26 декабря. По данным следствия, Апфельбаум, будучи сотрудником министерства культуры, вступила в сговор с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым и участвовала в хищении по меньшей мере 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". Директор РАМТ не признала вину, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных денег.
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