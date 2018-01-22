Понедельник стал самым холодным днем в Москве с начала зимы

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Рекордно низкая за всю зиму температура зафиксирована в Москве в понедельник, 22 января. Метеостанция ВДНХ показала -11,2 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Минимум по региону зафиксирован в Клину – там температура воздуха опустилась до минус 13,3 градуса. Метеостанция "Подмосковная" фиксировала -12,8 градусов, в Волоколамске, Внуково и Дмитрове столбики термометров опускались до -12,1 градусов, а в Немчиновке до -12 градусов.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в мегаполисе будет до -9 градусов, возможен небольшой снег. Сухая морозная погода продержится в столице до конца рабочей недели, с четверга морозы начнут отступать.

Ранее синоптики рассказали, чем столичные морозы отличаются от морозов в Якутии.