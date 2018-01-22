Синоптики рассказали, как отличаются морозы в Москве и Якутии

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Морозы в центральных областях России ощущаются сложнее, чем в Якутии. Это связано с сильным ветром и более высокой влажностью, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
"Есть такое понятие: эффективная температура. Это та температура, которую ощущает наш организм… (для ее вычисления) берется погода на улице, скорость ветра и влажность", – рассказал синоптик.
В московском регионе преобладает влажный атлантический воздух. Чем выше влажность, тем сильнее ощущается холод. Ощущение холода усиливает ветер. В Якутии же воздух сухой, а лишняя влага превращается в туман.
Таким образом, при -5 и скорости ветра до 10 метров в секунду, ощущается холод как при -14 градусах, отмечает Паршина. А мороз в -20 градусов при ветре 10 метров в секунду ощущается как -34 градуса.
На прошлой неделе температура воздуха в некоторых районах Якутии опускалась ниже 50 градусов мороза. В десятках школ отменили занятия, а для коммунальных служб ввели режим повышенной готовности.
В понедельник, 22 января москвичей ожидает до -9 градусов и небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
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