Снег и похолодание придут в столичный регион в понедельник

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В понедельник, 22 января москвичей ожидает облачная погода, до -9 градусов и небольшой снег. Ветер будет дуть западной четверти, со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит около 749 миллиметров ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

Ночь на вторник может стать самой холодной с начала зимы. Температура в мегаполисе опустится до -12... -14 градусов.

В Подмосковье днем столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов. Ночью похолодает до -17 градусов.