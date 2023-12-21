Глава представительства ВОЗ в Москве завершит миссию в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович завершит миссию в Москве и отправится работать в другое государство. Об этом пишет ТАСС.

"Я перехожу на новую должность – тоже представителя ВОЗ в другой стране. В январе здесь будет новый человек", – сообщила она.

Вуйнович также рассказала, что планирует работать в этой сфере еще два года, после чего намерена пойти на пенсию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям", рассказала о сохраняющихся в мире рисках биобезопасности. По ее словам, эти риски в том числе эволюционируют.

Она также поделилась, что в настоящее время происходит смещение границ природных очагов инфекций. Это связано в том числе с изменением климата, подчеркнула Попова.

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