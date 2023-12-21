Трихолог рассказала, в каких случаях необходимо пересадить волосы

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К пересадке волос необходимо прибегнуть в том случае, когда другие способы не помогают восстановить густоту и возобновить рост волос там, где они выпали. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-трихолога и косметолога Анастасию Курскую.

По ее словам, сперва необходимо определить причину выпадения волос, чтобы процедура по пересадке негативно не сказалась на здоровье человека. Так, самой распространенной причиной является генетическая алопеция – наследственное заболевание, из-за которого активная фаза тестостерона (дегидротестостерон) разрушает структуру волос. Этому процессу подвергаются около 50% мужчин во всем мире, отметила врач.

Однако Курская уточнила, что врачи перед тем, как начать оперативную пересадку волос, пробуют использовать консервативные методы лечения.

Также трихолог заявила, что прибегнуть к данной процедуре можно в случае рубцовой алопеции – потере волос из-за травмы, на месте которой появляется рубец, поэтому рост волос приостанавливается. Однако в этой ситуации она предупредила, что восстановить полностью естественную густоту волос с первого раза не получится.

При этом специалист добавила, что в случае очагового выпадения волос (аутоиммунное заболевание) не получится провести пересадку волос, поскольку волосы могут не прижиться.

"Если мы хотим изменить линию роста волос, в этом случае тоже можно прибегнуть к пересадке. Например, пациенты с очень высоким лбом или с пустыми висками", – заключила Курская.

Ранее Ольга Симонова рассказала, что основной причиной выпадения волос весной является авитаминоз, когда накопленные зимой питательные вещества заканчиваются и наступает нехватка полезных микроорганизмов.



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