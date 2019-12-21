Популяция птиц может увеличиться в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве может значительно увеличиться популяция мелких зерноядных птиц. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадима Мишина.

По его словам, на это ключевое воздействие окажет установление в регионе теплой зимы.

"Из-за отсутствия снежного покрова в Москве птицам остались доступны семена трав-дикоросов. И все мелкие зерноядные птицы сейчас наслаждаются этим. Для них сейчас максимально комфортная зима – теплая и бесснежная погода", – пояснил Мишин.

Он рассказал, что подобное может привести к увеличению популяции пернатых. Обычной же зимой с присущим ей температурным режимом от 50% до 80% зимующих птиц погибают от холода и голода.

В этом же году вероятность их выживания в разы выше, а потому будет больше возможности для их размножения. Так, к осени следующего года синиц, воробьев, голубей и дятлов в столице станет еще больше, поскольку каждый из выживших выведет по 8 птенцов в среднем, заключил эксперт.

Ранее москвичей напугали нашествием тарантулов. Из-за изменений климата членистоногие могут "переселиться" в столицу.