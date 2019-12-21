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Общество

08:16

Синоптики рассказали о погоде в столице на субботу

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в субботу, 21 декабря, ожидается переменная облачность и плюсовые температуры. Об этом информирует портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, в столице осадков не ожидается. Температурный фон установится в рамках от 0 до 2 градусов со знаком плюс. По области столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов.

"Ветер южного направления 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет близко к норме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что влажность воздуха в московском регионе по-прежнему будет повышенной. Содержание кислорода также остается низким и составляет на 25 единиц меньше нормы.

Это, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей, у которых высок риск проявления метеопатических реакций. Так, плохо себя могут почувствовать лица, которые страдают хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и атеросклерозом сосудов.

Ранее был дан прогноз на выходные. Сообщалось, что погода будет пасмурной, но теплой. В начале следующей недели она повысится еще на несколько градусов.

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