Последний рейс с российскими туристами готовится к вылету из Китая

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Китайские власти согласовали последний вывозной рейс туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня, рассказал ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, борт уже находится там, все пассажиры зарегистрированы. В ближайшее время самолет вылетит в Хабаровск.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в Китай в связи с задолженностью "Жемчужной реки". На Хайнане застряли около полутора тысяч туристов. Позже авиакомпания все же согласилась вывезти россиян за свой счет.

Первый рейс с туристами из Китая вылетел утром 13 декабря. На борт попали жители Москвы и Уфы. 19 декабря сообщалось о последнем авиарейсе в Москву.