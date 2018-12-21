Полиции могут разрешить вскрывать автомобили

МВД предлагает расширить полномочия полицейских

Министерство внутренних дел (МВД) РФ разработало проект поправок в закон "О полиции".

В частности, в документе предлагается наделить правоохранителей полномочиями вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людям.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, полиция также получит право вскрытия транспортного средства, если в нем находится совершившее преступление лицо.

Также полицейским предлагается дать возможность проникновения в жилые помещения для задержания подозреваемых в преступлении без участия хозяев.

Кроме того, стражи порядка могут получить право досматривать граждан при подозрении, что они скрывают украденные предметы.

Ранее стало известно, что в МВД предложили изменить правила техосмотра и ввести новые требования к проверке документов на автомобиль.