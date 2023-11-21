Аналитик рассказала о соцвыплатах от работодателя

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Работодатель сам решает, кому, по какой причине и в каком размере выплачивать социальные выплаты. Кроме того, эти данные могут быть указаны в локальных документах. Об этом заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина, сообщает RT.

Она отметила, что не стоит путать материальную помощь с премией. Помощь – это выплата работодателя в той или иной жизненной ситуации сотрудника, а премия – поощрение за результаты работы. Например, некоторые работодатели могут выплатить матпомощь при заключении брака, выходе на пенсию или юбилее, уточнила Санина.

Также работодатель может оформить выплату, если у сотрудника случился пожар или он попал в аварию, а также пострадал при ЧС. В последнем случае матпомощь оказывает государство, но дополнительно может и работодатель, рассказала специалист.

Обычно размер выплаты ограничивается размером матпомощи, которая не облагается НДФЛ, продолжила эксперт. Так, при рождении ребенка безналоговый лимит составляет до 50 тысяч рублей на каждого новорожденного каждому из родителей, все остальные виды матпомощи, установленные работодателем, – до четырех тысяч в год, добавила Санина.

В заключение она отметила, что перед обращением к работодателю за подобными выплатами нужно уточнить об их наличии в бухгалтерии или отделе кадров, а после подать заявление и приложить документы.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида, не учитывая доход и критерии нуждаемости семьи.

По мнению Волынец, для семей, где воспитывается ребенок-инвалид, нужно сделать исключение как для особо нуждающихся в дополнительной государственной поддержке и не учитывать их критерии нуждаемости и уровень дохода.

Решение сделает выплату для подобных семей доступнее, уточнила законодатель. При этом она подчеркнула, что ребенок должен воспитываться в семье, а не в интернате.

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