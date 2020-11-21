В пермском доме-интернате у 22 детей выявлен коронавирус

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Коронавирусная инфекция обнаружена у 22 воспитанников дома-интерната в Кизеле в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что в доме-интернате живут дети с инвалидностью.

"Контактными признаны 53 ребенка", – добавили в ведомстве.

Представители Минздрава отмечают, что всех детей с положительным результатом перевели в отдельный блок, троих госпитализировали. Также в ведомстве добавляют, что эксперты анализируют маршрутизацию детей и реализуемую терапию, а также проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее правительство РФ приняло решение выделить средства на борьбу с распространением коронавируса.