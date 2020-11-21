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Москва 24

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Общество

08:19

Снег и до 2 градусов тепла ожидается в столице в субботу

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 21 ноября, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до 2 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидаются температурные перепады, гололедица и снегопады в выходные. Мокрый снег будет идти в Москве и области до 6 утра субботы, 21 ноября. Синоптики предупреждают, что местами может образоваться налипание снега и гололедица.

22 ноября в Москве сохранится облачная погода, днем ожидается снег. По словам синоптиков, ночью температура упадет до минус 4 градусов, днем может подняться до слабой оттепели. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

В столице коммунальные службы уже приступили к противогололедной обработке дорожных объектов. Сотрудники коммунальных служб начинают сплошное подметание проезжей части с последующей противогололедной обработкой через два часа после начала снегопада.

Москва 24 рассказала о погоде в разных районах столицы

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