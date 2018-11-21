Более 61 миллиона россиян привились от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 61 миллиона россиян сделали прививки против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах РФ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Из прошедших вакцинацию более 6,9 миллиона человек привиты на средства, выделенные за счет других источников. В том числе за счет работодателей – более 4,9 миллиона человек.

На период с 12 по 18 ноября отмечается низкая заболеваемость ОРВИ. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в трех регионах.

Среди детей до двух лет превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ наблюдается в одном субъекте, среди детей в возрасте 7-14 лет и старше 15 лет – в трех. Среди детей от трех до шести лет превышения недельных порогов заболеваемости ОРВИ не зарегистрировано.

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии.

В бюджете Москвы предусматривается двукратное увеличение средств на покупку препаратов для вакцинации в следующем году. По словам замглавы департамента финансов Александра Дукачева, в 2018 году предусматривалось около 1,2 миллиарда рублей, а в 2019 году на профилактику гриппа планируется выделить на миллиард больше.