Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2018, 11:28

Общество

Более 61 миллиона россиян привились от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 61 миллиона россиян сделали прививки против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах РФ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Из прошедших вакцинацию более 6,9 миллиона человек привиты на средства, выделенные за счет других источников. В том числе за счет работодателей – более 4,9 миллиона человек.

На период с 12 по 18 ноября отмечается низкая заболеваемость ОРВИ. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в трех регионах.

Среди детей до двух лет превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ наблюдается в одном субъекте, среди детей в возрасте 7-14 лет и старше 15 лет – в трех. Среди детей от трех до шести лет превышения недельных порогов заболеваемости ОРВИ не зарегистрировано.

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии.

В бюджете Москвы предусматривается двукратное увеличение средств на покупку препаратов для вакцинации в следующем году. По словам замглавы департамента финансов Александра Дукачева, в 2018 году предусматривалось около 1,2 миллиарда рублей, а в 2019 году на профилактику гриппа планируется выделить на миллиард больше.

общество медицина

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика