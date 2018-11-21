21 ноября 2018, 10:36Общество
Инфоцентр "Крымский мост" ответил на слова Киева о проседании сооружения
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В информационном центре "Крымский мост" развенчали миф о проседании моста.
"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются", – говорится в сообщении на Facebook.
Ранее украинское Министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" заявило, что Крымский мост начал "проседать". К таким выводам специалисты пришли на основании информации с космических снимков.
19-километровый мост между Краснодарским краем и Крымом стал самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему запустили в мае, в октябре стало возможно грузовое движение, а в декабре 2019 года по железнодорожному участку смогут ездить поезда.