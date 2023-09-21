Москвичей предупредили о тумане до утра 22 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Туман с ухудшением видимости до 200–700 метров ожидается в столице до 08:00 пятницы, 22 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа в столице местами ожидается туман. Неблагоприятные условия сохранятся до 08:00 22 сентября", – указано в сообщении.

Автомобилистов призывают быть осторожными и внимательными на дорогах, и рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее в Мосэкомониторинге сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия I степени для рассеивания веществ в воздухе ожидаются с 18:00 21 сентября до 10:00 22 сентября. В связи с этим департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в данный период в адрес предприятий.

Температура воздуха в столице обновила исторический максимум