Эксперт рассказала, в каком возрасте можно начинать учить английский язык с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Английский язык можно начинать изучать с ребенком с полутора лет. Об этом "Газете.ру" рассказала руководитель методического отдела по английской программе Sun School Ирина Казакова.

Она пояснила, что маленькие дети, в отличие от взрослых, не боятся совершить ошибку в речи, у них нет языкового барьера. Вместе с тем Казакова добавила, что приступать к изучению иностранного языка можно в любом возрасте, отличаться в этом случае будут лишь методы.

Например, дошкольники могут во время обучения петь песни, смотреть мультфильмы и заниматься другими активностями на английском языке.

"В дошкольном возрасте активно формируются нейронные связи, что позволяет легче запоминать речевые конструкции, лексику, новые понятия. Также изучение иностранного языка в дошкольном возрасте позитивно влияет на общее развитие ребенка, расширение кругозора, развитие коммуникативных навыков", – объяснила Казакова.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в России может быть введен специальный формат доступа для регистрации в социальных сетях для детей и подростков.

Депутат отметил, что принятое решение о запрете использования мобильных телефонов учащимися школ во время уроков направлено на то, чтобы школьники не отвлекались на просмотры какого-то несвязного контента в процессе учебы.

