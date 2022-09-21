Эксперт рассказала, в каком возрасте можно начинать учить английский язык с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Английский язык можно начинать изучать с ребенком с полутора лет. Об этом "Газете.ру" рассказала руководитель методического отдела по английской программе Sun School Ирина Казакова.
Она пояснила, что маленькие дети, в отличие от взрослых, не боятся совершить ошибку в речи, у них нет языкового барьера. Вместе с тем Казакова добавила, что приступать к изучению иностранного языка можно в любом возрасте, отличаться в этом случае будут лишь методы.
Например, дошкольники могут во время обучения петь песни, смотреть мультфильмы и заниматься другими активностями на английском языке.
"В дошкольном возрасте активно формируются нейронные связи, что позволяет легче запоминать речевые конструкции, лексику, новые понятия. Также изучение иностранного языка в дошкольном возрасте позитивно влияет на общее развитие ребенка, расширение кругозора, развитие коммуникативных навыков", – объяснила Казакова.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в России может быть введен специальный формат доступа для регистрации в социальных сетях для детей и подростков.
Депутат отметил, что принятое решение о запрете использования мобильных телефонов учащимися школ во время уроков направлено на то, чтобы школьники не отвлекались на просмотры какого-то несвязного контента в процессе учебы.
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