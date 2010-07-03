Журналист из Германии сравнил жизнь в России и Европе

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Фото: depositphotos/prescott10
Немецкий журналист Доминик Калус сравнил быт россиян и европейцев. О своих наблюдениях Калус написал в статье для Ostexperte.de.
По его словам, далеко не все жители столицы знают английский язык.
"Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом – так же, как и любая просьба о помощи в общественном месте", – отметил журналист.
Он упомянул и неулыбчивость жителей России по сравнению с европейцами. Калус сделал вывод, что россияне не любят улыбаться без причины.
"Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой. И тем приятнее, когда тебя одаривает настоящая улыбка" – подчеркнул он.
По мнению автора статьи, интернет в России работает гораздо стабильнее.
"В то время как в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном поселке на Кавказе", – пишет Калус.
А в российской столице, по его утверждению, бесплатная Wi-Fi-сеть доступна даже в парках и транспорте.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве проводится масштабная работа по созданию единого бесплатного Wi-Fi пространства. По его словам, уже выбран оператор, который интегрирует разные сети, то есть все точки доступа, на единой цифровой платформе.
Мэр отметил, что на сегодняшний день Wi-Fi-сеть в российской столице является одной из крупнейших в мире. В городе насчитывается более 18 тысяч точек доступа.
В июле сообщалось, что Москва попала в тройку мировых лидеров по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi. Российская столица обошла Нью-Йорк, Лондон и Токио.
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