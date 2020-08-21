Электронное и очное голосования на муниципальных выборах в Москве пройдут в разные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дополнительные выборы в советы депутатов московских муниципальных округов Бабушкинский и Марьино будут проходить в электронном и очном формате, причем в разные дни. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

Он подчеркнул, что количество желающих проголосовать дистанционно растет.

"Я напомню, что на этих выборах хотя довольно мало избирателей – участвуют 68 тысяч из 7,5 миллиона – тем не менее, уже около 2 тысяч людей захотели проголосовать электронно. На голосовании по поправкам их было 8,5 тысячи в этих округах. Хотелось бы, конечно, чтобы кандидаты призвали своих избирателей голосовать электронно тоже, потому что в Москве не будет трехдневного голосования. В Москве первые два дня будет только электронное, а участковая избирательная комиссия только в воскресенье", – рассказал Венедиктов.

Он также подчеркнул, что для выборов организуют 30 участковых избирательных комиссий и две электронные. Для этого необходимо набрать порядка 65 наблюдателей – по человека на каждый участок. Их определяют по желанию. В настоящее время уже работает общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием.

"Во вторник, 25 числа, мы пригласим всех кандидатов зарегистрированных, 26 человек. Встретятся со мной, руководителем наблюдателей и с председателем Московской городской избирательной комиссии, чтобы ответить на их вопросы", – заключил Венедиктов.

Ранее для довыборов в округах открылся специальный проект на mos.ru. Голосование пройдет 13 сентября.