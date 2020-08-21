Москва находится во втором десятке регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

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В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,44 на 100 тысяч человек.

По данным Росстата, по этому показателю столица находится во второй десятке среди российских субъектов.

Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтвердили 4 870 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 85 регионах. На Москву пришлось 690. Еще 181 случай пришелся на Санкт-Петербург, 151 – на Московскую область.

Всего в РФ зарегистрировано 946 976 случаев COVID-19. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Московской области, Еврейской автономной области, Москве, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях и Чечне.

За последние сутки подтверждено 90 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 189 человек. За прошедшие сутки выписано 5 817 человек. За все время с болезнью справились 761 330 человек.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.