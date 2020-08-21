Москва находится во втором десятке регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24
В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,44 на 100 тысяч человек.
По данным Росстата, по этому показателю столица находится во второй десятке среди российских субъектов.
Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса. Этот показатель в городе составляет 0,3%.
За последние сутки в России подтвердили 4 870 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 85 регионах. На Москву пришлось 690. Еще 181 случай пришелся на Санкт-Петербург, 151 – на Московскую область.
Всего в РФ зарегистрировано 946 976 случаев COVID-19. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Московской области, Еврейской автономной области, Москве, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях и Чечне.
За последние сутки подтверждено 90 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 189 человек. За прошедшие сутки выписано 5 817 человек. За все время с болезнью справились 761 330 человек.
Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.
Правительство взяло под контроль поставки вакцины от COVID-19
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: