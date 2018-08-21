Серию фильмов о Гоголе превратят в сериал

Фото: кадр из трейлера фильма "Гоголь. Начало", режиссер Егор Баранов
Серию мистических кинокартин по мотивам произведений Николая Гоголя превратят в сериал из восьми эпизодов. Об этом рассказал продюсер фильма Валерий Федорович, передает РИА Новости.
Фильм "Гоголь. Страшная месть" появится в прокате 23 августа. Он станет завершением трилогии, созданной на основе произведений и биографии писателя. Фильм снят по мотивам повести "Страшная месть" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки".
"Будет снят сериал по восьми сериям. В свою очередь, в фильме будет только шесть частей. Моя любимая серия будет по мотивам "Мертвых душ". Будет еще одна история, один кейс, которого не было в рамках трех полнометражных фильмов", – отметил Федорович.
Он также заявил, что у каждой серии будет расширенная версия со сценами, которые не покажут в кино.
В части "Гоголь. Страшная месть" старые и новые герои соберутся, чтобы выяснить, кто скрывается под маской Черного Всадника и убивает девушек Диканьки. Этот ключевой для трилогии образ тоже взят со страниц произведений писателя.
Актер Евгений Стычкин рассказал, что мистический сюжет фильма не повлиял на процесс съемок. Кроме того, важную роль в картине сыграл и саундтрек, две заглавные песни к которому написали Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров.
По словам режиссера фильма Егора Баранова, сначала была записана песня Гребенщикова, которую он исполнил вместе со Шнуровым, и во время записи Шнурову пришла вторая идея для композиции. Обе песни станут саундтреком к разным эпизодам сериала.
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