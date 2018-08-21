Около 320 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам

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Около 320 тысяч мусульман пришли на праздничные утренние молитвы в мечети и на дополнительные площадки в Москве и Московской области в честь Курбан-байрама. Об этом сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

"В праздничной молитве в Москве приняли участие, ориентировочно, 220 тысяч человек. Из них около 120 тысяч человек пришли в Соборную мечеть, в другие мечети − примерно по 25-30 тысяч человек, а остальные верующие посетили дополнительные площадки, но там уже было не так много людей", − сказал он, передает Агентство "Москва".

Мечети и дополнительные площадки в Подмосковье посетили примерно 100 тысяч человек. Большая часть людей начала празднование в городах, которые ближе к Москве.

Утром перед началом молитвы около Московской соборной мечети на проспекте Мира на праздничную молитву и намаз по случаю празднования главного мусульманского праздника собрались тысячи верующих.

Праздник Курбан-байрам в Москве, помимо пяти основных мечетей, отметили также на трех дополнительных площадках в Бутове, Братееве и парке "Сокольники". Также 39 площадок, которые смогут принять около ста тысяч человек, организованы в Подмосковье. В столице на праздник ожидают от 200 до 250 тысяч мусульман.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили, чтобы предотвратить перевозку живых баранов в Москве во время празднования Курбан-байрам. Инспекторы напомнят водителям, что забой животных в городе запрещен, а для жертвоприношений организованы специальные площадки в Подмосковье.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку.