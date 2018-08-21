Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрам

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, он подчеркнул, что подлинные ценности ислама помогают объединять людей и следовать традициям добрососедства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил, что праздник призывает к добру, милосердию и справедливости, а также к бережному и сердечному отношению к окружающим.
"Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России", – сказано в поздравлении.
Праздник Курбан‐байрам в этом году мусульмане отмечают 21 августа. С раннего утра во всех мечетях столицы проходят праздничные молитвы.
Сообщалось также, что сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили, чтобы предотвратить перевозку живых баранов в Москве. Инспекторы напомнят водителям, что забой животных в городе запрещен.
Тысячи мусульман собрались в мечетях Москвы 21 августа
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