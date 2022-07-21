Венедиктов не войдет в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" (признан в России СМИ-иноагентом) Алексей Венедиктов не войдет в новый состав Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, передает ТАСС.
"Оказался самой публично значимой нашей работой штаб. Видимо, это было связано с Алексеем Венедиктовым, ярким и нестандартным человеком, который свою работу показывал. <…> Отсутствие Венедиктова – это тоже вызов", – заявил председатель Общественной палаты Константин Ремчуков.
В ходе заседания совета Общественной палаты Москвы Ремчуков объявил о создании Общественный штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. Решение было принято единогласно.
Должность руководителя штаба была предложена Вадиму Ковалеву.
Муниципальные выборы состоятся в Москве в период с 9 по 11 сентября 2022 года. Голосования пройдут в 125 из 146 муниципальных образований города.
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