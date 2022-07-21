Врач рассказала, кому нельзя злоупотреблять томатами

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Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и камнями в почках не следует часто употреблять помидоры, заявил терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета "Синергия" Владислав Ледовский.

"Не рекомендуется злоупотреблять помидорами при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, главный симптом которой – это изжога. Дело в том, что помидоры повышают кислотность в желудке и могут провоцировать учащение приступов изжоги", – сообщила она в беседе с "Газетой.ру".

Кроме того, излишнее потребление этих овощей может привести к увеличению количества камней в почках. Также может возникнуть аллергическая реакция: зуд, слезотечение, насморк.

По словам специалиста, необходимо узнать о наличии противопоказаний к потреблению помидоров у лечащего врача. При этом в умеренном количестве их можно есть спокойно.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что торты и пирожные нельзя есть детям, женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и диабету, а также мужчинам старше 50 лет с болезнями сердца и сосудов.

