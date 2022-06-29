Ученые выявили в мозгу клетку, связанную с перееданием

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Исследователи Кельнского университета обнаружили в мозге отвечающие за переедание клетки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Nature Metabolism.
Согласно данным исследования, лизофосфатидная кислота (LPA) оказывает значительное влияние на контроль пищевого поведения, нейропептид AgRP, белок, вырабатываемый особыми клетками нервной системы, контролирует поступление к коре головного мозга вещества лизофосфатидилхолина, из которого под воздействием фермента аутотаксина образуется лизофосфатидная кислота.
В ходе экспериментов на мышах выяснилось, что длительное голодание приводило к повышению у животных концентрации лизофосфатидилхолина в крови и LPA – в мозге. При этом введение ингибиторов аутотаксина позволяло снизить уровни лизофосфатидилхолина и лизофосфатидной кислоты. Генетическая модификация мышей оказала такой же эффект.
Также отмечается, что регулярное введение ингибиторов аутотаксина позволяло снизить вес мышам с ожирением.
"Люди с нарушенным синаптическим сигнальным путем LPA чаще страдают от избыточного веса и диабета II типа. Это свидетельствует о возможном терапевтическом успехе ингибиторов аутотаксина, которые мы в настоящее время разрабатываем для использования на людях", – отметили авторы исследования.
Ранее датские ученые выяснили, что недостаток сна является одной из причин безуспешных попыток сбросить лишний вес.
В исследовании приняли участие 195 человек с ожирением. Их поделили на четыре группы: первой ежедневно вводили инъекции с препаратом для похудения, вторая получала плацебо, третья занималась спортом четыре раза в неделю, а четвертая получала препарат и занималась спортом. При этом все участники соблюдали низкокалорийную диету, также отслеживалось качество их сна.
"Доктор 24": продукты против переедания
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