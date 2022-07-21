Юрист оценила предложение ставить на учет ранее лишенных прав родителей

Фото: depositphotos/Veresovich
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила инициативу ввести наблюдение за лишенными прав родителями. Об этом сообщает RT.
Эксперт назвала данное предложение своевременным. Ярмуш согласилась с тем, что дети попадают в опасную ситуацию, их забирают, однако родители рожают новых.
"Пока нет новых фактов, дети проживают в семье у тех же самых родителей. Если это будет внесено законодательно и родители будут под наблюдением, то это важно и это сохранит жизнь и здоровье таких детей", – заключила юрист.
С инициативой ставить на учет ранее лишенных родительских прав россиян выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
По словам омбудсмена, лишение родительских прав является чрезвычайной мерой, к которой прибегают в тех ситуациях, когда нужно защитить малолетнего от его собственных отца и матери.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: