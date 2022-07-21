Юрист оценила предложение ставить на учет ранее лишенных прав родителей

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила инициативу ввести наблюдение за лишенными прав родителями. Об этом сообщает RT.

Эксперт назвала данное предложение своевременным. Ярмуш согласилась с тем, что дети попадают в опасную ситуацию, их забирают, однако родители рожают новых.

"Пока нет новых фактов, дети проживают в семье у тех же самых родителей. Если это будет внесено законодательно и родители будут под наблюдением, то это важно и это сохранит жизнь и здоровье таких детей", – заключила юрист.

С инициативой ставить на учет ранее лишенных родительских прав россиян выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По словам омбудсмена, лишение родительских прав является чрезвычайной мерой, к которой прибегают в тех ситуациях, когда нужно защитить малолетнего от его собственных отца и матери.