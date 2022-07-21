Диетолог рассказал, чем опасен крепкий чай

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Если пить крепкий чай в больших количествах, могут появиться проблемы с ЖКТ, сном и сердцем, сообщил Ura.ru диетолог Евгений Арзамасцев.

"В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьет очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом. Также важно понимать, что если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай", – пояснил эксперт.

Кроме того, по словам диетолога, из-за чая может возникать повышенный аппетит и учащение сердцебиения.

"Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления", – заключил Арзамасцев.

Ранее оториноларинголог Аза Сайдулаева предупредила об опасности горячего чая при боли в горле.

По ее словам, при употреблении горячих напитков сосуды носоглотки реагируют на это и расширяются. Кроме того, сильно реагируют воспаленные миндалины – в них активизируется кровообращение, и вирус сразу же поступает в кровь и идет по всему организму.

