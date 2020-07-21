Прощание с телеведущим Беляевым пройдет в четверг на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Александр Бундин
Прощание с российским телеведущим Александром Беляевым планируется в Москве в четверг, 23 июля. Его похоронят на Троекуровском кладбище, говорится на сайте Института географии РАН.
"Последние годы он сильно болел, перенес две операции и сеансы химиотерапии, был слабым, но храбрился и шутил по телефону. Подкосила его и смерть жены в 2017 году", – говорится в сообщении.
Прощание начнется в 14:00.
Беляев умер в возрасте 71 года. Длительное время ведущий боролся с онкологическим заболеванием. Говорилось, что в июле у него обнаружили новую опухоль.
Александр Беляев известен зрителям в качестве ведущего прогноза погоды на НТВ. Еще он был заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам. Кроме того, Беляев автор около сотни научных публикаций. В 2011 году у него обнаружили рак легких.
Телеведущим он работал с 1998 года. Помимо прогнозов, он принимал участие в озвучивании сериала Animal Planet "Истории охотника за крокодилами".
Скончался ведущий прогноза погоды Александр Беляев
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