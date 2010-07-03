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17:46

МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Подмосковье

общество погода

17:46

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС предупредило жителей Подмосковья и дачников о надвигающейся непогоде. До вечера воскресенья, 21 июля, в столичном регионе возможны дождь с грозой и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.

Как уточнили в МЧС, согласно прогнозам, "в ближайший час с сохранением до 21:00 21 июля местами по Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду".

В связи с ухудшением метеоусловий пешеходам посоветовали при сильном ветре укрыться в подъезде или прочном здании. При этом в МЧС напомнили, что не стоит прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, а также около рекламных щитов и под деревьями. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее метеорологи пообещали, что на следующей неделе погода в столичном регионе окончательно наладится. По прогнозам, в понедельник, 22 июля, потеплеет до +26 градусов, а осадков станет меньше.

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общество погода

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