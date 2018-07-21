Дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в Подмосковье в субботу вечером

Фото: Агентство "Москва"
МЧС предупреждает о грозе с дождем и порывистом ветре до 17 метров в секунду в Подмосковье вечером в субботу, 21 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В ближайшие один-два часа с сохранением до 23:00 21 июля местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с", – говорится в сообщении.
Жителям региона рекомендуется укрыться в зданиях, закрыть форточки, не прятаться от дождя около стен домов, на остановках общественного транспорта, под деревьями и вблизи рекламных щитов. В случае происшествий нужно звонить по телефонам: 01, 101, +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).
Ранее синоптики продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях до воскресенья, 22 июля. Погоде в столице присвоили желтый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра.
Согласно прогнозам, воскресенье в городе станет немного прохладнее – днем столбики термометров покажут около 24 градусов тепла, ветер также слегка стихнет
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