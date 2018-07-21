Желтый уровень опасности погоды продлили в столице на воскресенье

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Синоптики продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях до воскресенья, 22 июля. Погоде в столице присвоили желтый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра. Предупреждения продлевают уже неделю. Они затрагивают и все соседние со столичным регионом области.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, воскресенье в городе немного похолодает – днем столбики термометров покажут около 24 градусов тепла. Ветер также слегка ослабнет, в субботу при порывах его скорость составляет около 17 метров в секунду, а 22 июля – до 15 метров в секунду. Сократится и объем осадков – обильного дождя не ожидается.

Ранее в конце рабочей недели в столице суммарно выпало почти 35 процентов месячной нормы осадков. Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением "Балтийского синдрома".