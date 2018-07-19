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Общество

19 июля, 21:59

Балтийский синдром. Чего ждать от погоды в ближайшие дни

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В ближайшие дни жителей столицы ждет по-настоящему летняя погода, несмотря на сильные дожди. Об этом телеканалу "Россия-1" рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, в течение нескольких дней погода в столице будет неустойчивой, с локальными ливневыми дождями и очаговыми грозами. "Все-таки солнце будет настойчиво пробиваться сквозь облака, за счет этого мы рассчитываем на постепенное повышение дневной температуры до 23–28 градусов", – сказала она. По словам метеоролога, в выходные температура может превысить свои многолетние значения.

Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением "Балтийского синдрома". При этом в городе продолжает действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

В выходные столбики термометров в столице снова поднимутся до отметки в 30 градусов. При этом дожди не прекратятся.

Столичное управление МЧС предупредило горожан о потоках воды на дорогах, затруднении движения и возможном увеличении ДТП. Водителям порекомендовали быть внимательнее из-за снижения видимости.

При подтоплениях можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

При обнаружении скопления воды во дворе можно обратиться в управу района, в префектуру округа, в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53 и в департамент ЖКХ через единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.

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