Балтийский синдром. Чего ждать от погоды в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В ближайшие дни жителей столицы ждет по-настоящему летняя погода, несмотря на сильные дожди. Об этом телеканалу "Россия-1" рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, в течение нескольких дней погода в столице будет неустойчивой, с локальными ливневыми дождями и очаговыми грозами. "Все-таки солнце будет настойчиво пробиваться сквозь облака, за счет этого мы рассчитываем на постепенное повышение дневной температуры до 23–28 градусов", – сказала она. По словам метеоролога, в выходные температура может превысить свои многолетние значения.

Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением "Балтийского синдрома". При этом в городе продолжает действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

В выходные столбики термометров в столице снова поднимутся до отметки в 30 градусов. При этом дожди не прекратятся.

Столичное управление МЧС предупредило горожан о потоках воды на дорогах, затруднении движения и возможном увеличении ДТП. Водителям порекомендовали быть внимательнее из-за снижения видимости.