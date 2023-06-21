Правительство попросили провести эксперимент в Москве по ускоренной выдаче загранпаспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кабмину предложили организовать в Москве эксперимент по предоставлению жителям столицы возможности за дополнительную плату ускоренно получить загранпаспорт. Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Согласно действующему законодательству, во время подачи заявления о выдаче загранпаспорта по месту пребывания срок оформления не должен превышать три месяца. При этом в Сети есть реклама сайтов, которые предоставляют услуги по срочному оформлению любых госдокументов. Как правило, за такое могут попросить 30 тысяч рублей, указал Даванков. Некоторые россияне не имеют возможности ждать три месяца, поэтому пользуются услугами правонарушителей.

Даванков считает, что предоставить гражданам возможность официального ускоренного получения документов будет целесообразно.

"Прошу вас поручить профильным органам исполнительной власти РФ совместно с правительством Москвы провести эксперимент по предоставлению жителям Москвы официального ускоренного получения заграничного паспорта за плату", – приводит текст обращения ТАСС.

По словам вице-спикера ГД, при положительных итогах эксперимента появится возможность распространить подобную практику на получение всех государственных документов в России.

Ранее стало известно, что Гознак заявил о готовности выпустить с 1 июня биометрические загранпаспорта по новым заявлениям. До этого МВД РФ сообщило, что вновь начинает прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет.

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