Врач рассказала, как отличить психопатологию от плохого настроения

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Из-за постоянного стресса и многозадачности у современных людей могут развиваться психические расстройства, при этом зачастую они скрываются за повышенной раздражительностью и тревожностью, а потому важно уметь их отличать от обычного плохого настроения. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на опрошенных врачей.
"Если раньше условием выживания вида была физическая сила, то сейчас важнее крепкая психика, выдерживающая психоэмоциональные и интеллектуальные сверхнагрузки. <...> Здоровый человек – это не столько успешная, сколько гармоничная личность", – отметила психиатр и психотерапевт, проректор по научной работе ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия", профессор Марина Самушия.
По ее словам, понять, что человеку необходимо посетить психиатра, можно по следующим признакам:
Она уточнила, что психические расстройства вызывают неправильное взаимодействие нейронов мозга друг с другом, недостаток нейромедиаторов, в числе которых серотонин, мелатонин и другие, а также сниженное количество рецепторов к этим веществам у самих нейронов. Все это может быть следствием генетической предрасположенности или хронического стресса.
Если при клинической депрессии или другой психопатологии не начать своевременно лечиться, то дело может кончиться плохо, вплоть до летального исхода, указала специалист.
Ранее заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович рассказал, что коронавирус может вызывать органические расстройства психики.
По его словам, вирус имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими симптомами, как аносмия и паросмия, – потеряли обоняние, стали ощущать запахи, которых не существует в реальности. Он также добавил, что COVID-19 оказывает влияние на когнитивные функции, особенно в первый месяц после падения температуры. Кроме того, у пациента наблюдаются расстройства памяти, концентрации внимания, интеллектуальные нарушения и множество других когнитивных расстройств.
"Нераскрытые тайны": Тайны психики
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