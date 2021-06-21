В Госдуме оценили идею о сертификатах на образование для многодетных семей

11:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Инициативу о выдаче денежных сертификатов многодетным семьям для получения среднего или высшего профессионального образования прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает RT.
По ее мнению, льгот для многодетных семей в настоящее время собралось достаточно много. Бессараб считает, что можно было бы ввести возможность бесплатно обучаться по квотам высшего учебного заведения. Она добавила, что инициативу с сертификатами необходимо проработать более внимательно.
"Может быть, обсудить непосредственно с многодетными семьями, что они подскажут, и исходить из этого", – сказала она.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования. Сумма должна быть в пределах субъекта проживания. С такой идеей он обратился к зампреду правительства Татьяне Голиковой.
Число многодетных семей в Москве выросло почти в 2,5 раза за 10 лет
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