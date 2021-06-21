Сергунина рассказала о популярности добровольчества среди московской молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 38 тысяч подростков занимаются добровольческой деятельностью в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра города Натальи Сергуниной, на портале "Мосволонтер" зарегистрировались около 13 тысяч молодых людей старше 14 лет.
С начала этого года молодые люди участвовали в 43 программах и акциях, среди которых – "Поздравь ветерана", "Накорми друга" и "Весенняя неделя добра", а также серия мероприятий "Семь лет добрых дел".
В 2020 году с участием добровольцев прошли 54 мероприятия. Среди них – "Российская креативная неделя" и конкурс "Доброволец Москвы".
Подростков поощряют бесплатными сувенирами, билетами на культурные мероприятия и грамотами. Возможны также дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы Москвы и повышенная стипендия для поступивших.
Ранее сообщалось, что более пяти тысяч волонтеров присоединились к столичной акции "Помощники вакцинации" за время ее существования. Добровольцы помогают жителям города сориентироваться в мобильных пунктах вакцинации в ГУМе и фуд-молле "Депо", а также следят за соблюдением социальной дистанции и санитарных требований, помогают врачам выездных медицинских бригад.
По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, во время праздников добровольцы были готовы выходить на помощь каждый день. Волонтеры работают ежедневно в две смены.
Для того чтобы присоединиться к акции "Помощники вакцинации", нужно подать заявку на сайте "Мосволонтер". Сделать это может любой желающий старше 14 лет. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.
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