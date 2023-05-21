В СЖР заявили, что поправки в законодательство об иноагентах затронут СМИ

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Внесение в законодательство об иностранных агентах категории "третьи лица" может затронуть средства массовой информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева.

"Это вполне может коснуться журналистов. Наши юристы сейчас уже изучают ситуацию для того, чтобы предупредить коллег о том, чего делать не нужно, чего стоит избежать, чтобы случайно не попасть в списки иноагентов или "третьих лиц", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в СЖР на случай принятия соответствующих поправок намерены разработать для российских СМИ перечень рекомендаций, чтобы те случайно не подпали под действие закона в случае какой-либо ошибки.

О том, что в законодательстве об иноагентах появится категория "третьи лица", ранее сообщал замглавы Минюста РФ Олег Свириденко. Это затронет всех, кто не является иноагентами, но чья деятельность может содействовать деятельности таких лиц.

