Кабмин одобрил проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ

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Кабмин РФ одобрил законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в части уточнения отдельных положений в связи с изменением порядка исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", – указано в заявлении.

Документ рекомендован к внесению на рассмотрение в Госдуме.

Ранее кабмин РФ одобрил упрощение трудоустройства иностранных IT-специалистов. В правительстве также отметили, что новый закон предусматривает упрощение получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов, приезжающих для работы в аккредитованных организациях.