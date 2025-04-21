До 27 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве 21 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье 21 апреля ожидаются до 27 градусов тепла, переменная облачность, без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 25 до 27 градусов тепла. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

При этом синоптики отмечают, что в Москве в ночь с 21 апреля на 22 апреля температура может опуститься до плюс 12 градусов, а местами пройти кратковременный дождь. По области в ночь с 21 апреля на 22 апреля столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов.

Ранее в Москве вновь был установлен новый суточный рекорд максимальной температуры. 20 апреля стало самым теплым за все историю наблюдений.

Также синоптики сообщили, что аномальное тепло сохранится по всей Центральной России до 22 апреля. Во вторник температура воздуха начнет снижаться.

Прогнозируется, что уже к среде, 23 апреля, похолодает до нормальных для этого месяца показателей. Погода будет оставаться такой до конца недели.