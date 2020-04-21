В Госдуме ожидают повышенный интерес к здоровому образу жизни после коронавируса

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия") заявил, что сложившаяся из-за коронавируса ситуация простимулирует граждан заботиться о своем здоровье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Потребление водки в России падает, как ни странно. Самоизоляция подтолкнула к потреблению, да, оно увеличилось, но это временный режим. Тем более после этой ситуации многие люди, поверьте мне, будут уже по-другому думать о своем здоровье, это точно", – заявил депутат.

Петров отметил, что вопрос организации здорового образа жизни станет более актуальным.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко заявил, что пока невозможно в точности предсказать последствия переноса коронавируса для организма выздоровевшего человека. Он отметил, что после болезни вирусы не всегда опасны.

