Около 100 российских журналистов заразилось коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 100 российских журналистов заразилиось коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.
"По тем сводкам, которые у нас есть, около 100 журналистов имеет диагностированную коронавирусную инфекцию. К сожалению, недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов", – сказал Волин.
Он добавил, что еще порядка 500 журналистов находится на самоизоляции.
За последние сутки в РФ подтверждено 5 642 новых случая коронавирусной инфекции в 78 регионах. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Большинство зараженных выявили в Москве – 3 083.
Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента.
29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
Правила личной гигиены в период эпидемии
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