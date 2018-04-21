Сильный ветер и гроза. Москвичей предупредили о стихии

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Городские службы приведены в готовность в связи со штормовым предупреждением. Об этом заявил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр напомнил москвичам, что в субботу ожидается резкое усиление ветра. "МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 метров в секунду. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны", – говорится в сообщении. Мэр также посоветовал москвичам не находиться рядом с деревьями при усилении ветра.

Ранее в столичном управлении МЧС заявили, что в субботу, 21 апреля, в столице ожидается дождь и сильный ветер. Днем температура воздуха в столице составит 17 градусов тепла. После обеда в некоторых районах города может начаться гроза.

В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, есть вероятность разрушений и стихийный бедствий.

Шторм может поломать ветки деревьев и повалить рекламные щиты, поэтому пешеходов просят быть осторожными. Ветреная погода сохранится и в воскресенье. При этом скорость порывов будет меньше – около 18 метров в секунду.

Как вести себя при сильном ветре