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ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака, пишет "Коммерсант". Однако исследователи по-прежнему не могут получить к нему доступ, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.

Решения снять с дела Колчака гриф "совершенно секретно" добился петербуржец Дмитрий Остряков. Для этого в сентябре прошлого года он направил в ФСБ запрос о рассекречивании, пояснив, что часть материалов уже излагалась в Смоленском районном суде по делу о демонтаже мемориальной доски Колчака.

В этом году замначальника Центрального архива ФСБ Николай Иванов сообщил активисту, что "указанное дело рассекречено в установленном порядке". Но в архиве уточнили, что доступ к делам подвергшихся политическим репрессиям и не реабилитированных ограничен, то есть на практике – полностью закрыт. По словам зампреда совета научно-просветительского центра "Мемориал" Никиты Петрова, эта проблема существует уже давно, причем решения пока нет. Петров напомнил, что число нереабилитированных жертв политических репрессий достигает сотен тысяч человек. "Дело Колчака – это вопиющий пример. Сколько ждать, чтобы с ним ознакомиться? 100 лет? 300 лет?" – задается вопросом исследователь.

Между тем Дмитрий Остряков обратился за помощью к юристам правозащитной группы "Команда 29". Он намерен получить доступ к материалам дела Колчака через суд. По словам жителя Петербурга, обнародование документов поможет поднять дискуссию о том, на каких основаниях адмирал был расстрелян в 1920 году.

Исследователь Арктики, адмирал Александр Колчак в годы Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения. В январе 1920 года он был предан командованием союзного Чехословацкого корпуса, задержан и выдан большевикам в обмен на эвакуацию корпуса из России. В ночь на 7 февраля 1920 года Колчака расстреляли в Иркутске по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.